Бледанс в сексуальном нижнем белье подсказала мужчинам идеальный подарок на 8 Марта

Эвелина Бледанс в преддверии женского праздника выложила на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в кружевном нижнем белье темно-красного цвета. 50-летняя актриса уверена, что именно такой подарок необходим женщинам. И не только им.

«В праздник 8 марта женское белье — самый приятный подарок для нас, девочек. Хорошо то, что он доставит удовольствие не только вам, но и вашему мужчине!» — написала Бледанс под снимком, гарантировав обладательницам подобных аксессуаров восторженные взгляды.

Instagram @bledans

Некоторые пользователи раскритиковали артистку за непристойное фото во время Великого поста, многим показались неуместными подобные снимки в уже совсем не юном возрасте. Однако большинство поклонников Эвелины не поскупились на восторженные комплименты.

«В вашем возрасте это неприлично».

«Не надо оголяться, вам же уже не 20 лет!»

«Красиво, сексуально, очаровательно!»

«Секси бэйба! Ну, просто хватай и люби!»

«Красивая грудь у тебя, Эвелина!»

«С таким телом можно и без ничего. Класс!»

«Фигурка, как у 20 летней девочки! Эвачка, ты огонь у меня!» — пишут комментаторы.

Ранее, как писал 5-tv.ru Эвелина провоцировала подписчиков в образе секси-медсестры.