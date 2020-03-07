«Принцесса!» — фото Водяновой заинтриговало фанатов из-за отражения в зеркале
Модель сообщила, что с наступлением выходных готова развлечься.
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Фото, видео: Instagram @natasupernova
Российская супермодель Наталья Водянова поделилась пикантным фото на своей странице в Instagram. Звезда позирует в облегающем черном мини-платье и темных ботинках, облокотившись руками на спинку дивана.
«Вечер пятницы — готова повеселиться», — подписала пост звезда.
Внимательных подписчиков привлекло отражение фотографа в зеркале на заднем фоне. Многие их них предположили, что автор снимка — жених знаменитости Антуан Арно, с котором у Натальи скоро состоится свадьба.
«Зеркало раскрыло тайну личности фотографа»;
«Жених в зеркале», — написали фолловеры.
Поклонников слегка взбудоражила интимная поза знаменитости. Также они отметили игривый взгляд светской львицы, который удалось запечатлеть фотографу.
«Чудная девушка. А поза еще лучше»;
«Какая же красотка»;
«Вы невероятная»;
«Любимый муж в роли фотографа открыл для нас заигрывающий взгляд»;
«Принцесса!» — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Водянова рассказала о предстоящей свадьбе.
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