«Принцесса!» — фото Водяновой заинтриговало фанатов из-за отражения в зеркале

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Мия Субботина
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Модель сообщила, что с наступлением выходных готова развлечься.

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Фото, видео: Instagram @natasupernova

Российская супермодель Наталья Водянова поделилась пикантным фото на своей странице в Instagram. Звезда позирует в облегающем черном мини-платье и темных ботинках, облокотившись руками на спинку дивана.

«Вечер пятницы — готова повеселиться», — подписала пост звезда.

Внимательных подписчиков привлекло отражение фотографа в зеркале на заднем фоне. Многие их них предположили, что автор снимка — жених знаменитости Антуан Арно, с котором у Натальи скоро состоится свадьба.

«Зеркало раскрыло тайну личности фотографа»;

«Жених в зеркале», — написали фолловеры.

Instagram @natasupernova

Поклонников слегка взбудоражила интимная поза знаменитости. Также они отметили игривый взгляд светской львицы, который удалось запечатлеть фотографу.

«Чудная девушка. А поза еще лучше»;

«Какая же красотка»;

«Вы невероятная»;

«Любимый муж в роли фотографа открыл для нас заигрывающий взгляд»;

«Принцесса!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Водянова рассказала о предстоящей свадьбе.

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