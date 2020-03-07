«Наконец-то! Я сделала это»: Глафира Тарханова показала увеличенные губы

Глафира Тарханова удивила фанатов переменами во внешности. Звезда сериала «Измены» призналась на своей странице в Instagram, что увеличила губы.

«Наконец-то! Я сделала это. Теперь мои губы соответствуют Instagram», — подписала пост звезда.

Instagram @glafiratarhanova

Актриса театра и кино использовала специальную технику макияжа, которая помогла добиться ей больших и пухлых губ. Однако поклонникам Тархановой не понравилось ее преображение. Они отметили, что звезда теперь стала выглядеть «как все» и потеряла свою индивидуальность.

«Не узнала даже…надеюсь это только умелый макияж!»

«Потеряли свое лицо. Жаль»;

«Совсем другая. Своя природная красота Вам лучше», — написали фолловеры.

Преданные фанаты сочли новый образ знаменитости привлекательным и написали комплименты под публикацией любимицы.

«Ты красотка»;

«Обворожительная красавица»;

«Очень красивые кадры! Невероятный макияж! Магический взгляд!» — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тарханова записала видео в образе стервочки с большими губами.