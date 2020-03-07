«Наконец-то! Я сделала это»: Глафира Тарханова показала увеличенные губы
Подписчики актрисы не оценили преображение звезды.
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Фото, видео: Instagram @glafiratarhanova, @alexandra_beetle,
Глафира Тарханова удивила фанатов переменами во внешности. Звезда сериала «Измены» призналась на своей странице в Instagram, что увеличила губы.
«Наконец-то! Я сделала это. Теперь мои губы соответствуют Instagram», — подписала пост звезда.
Актриса театра и кино использовала специальную технику макияжа, которая помогла добиться ей больших и пухлых губ. Однако поклонникам Тархановой не понравилось ее преображение. Они отметили, что звезда теперь стала выглядеть «как все» и потеряла свою индивидуальность.
«Не узнала даже…надеюсь это только умелый макияж!»
«Потеряли свое лицо. Жаль»;
«Совсем другая. Своя природная красота Вам лучше», — написали фолловеры.
Преданные фанаты сочли новый образ знаменитости привлекательным и написали комплименты под публикацией любимицы.
«Ты красотка»;
«Обворожительная красавица»;
«Очень красивые кадры! Невероятный макияж! Магический взгляд!» — написали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тарханова записала видео в образе стервочки с большими губами.
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