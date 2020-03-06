«Само очарование»: Тарханова записала видео в образе стервочки с большими губами

Глафира Тарханова жалеет об окончании съемок сериала «Синичка». К сожалению, на празднование завершения проекта актриса не попала, поэтому записала видеообращение к коллегам прямо с очередного спектакля.

«Когда я в Брянске, а там в Москве без Синички празднуют окончание проекта «Синичка“», — подписала ролик Тарханова.

Подписчики звезды не ожидали увидеть ее в образе стервочки с большими губами и нарисованными бровями. Однако дерзкое перевоплощение им даже понравилось.

5-tv.ru

«Само очарование»,

«А, все! Я хочу тебя в этом образе увидеть как-нибудь!»

«Шикарная!»

«Глафира, что с вами сделали?! Смешная такая!»

«Брови класс! Роковая красотка» — писали фолловеры в комментариях.

Совсем недавно звезда поделилась секретом, что в фильме «Синичка 3» она примерит образ невесты. Однако посоветовала поклонникам смотреть картину в отсутствие детей. Раскрывать подробности того, за кого ее героиня выйдет замуж, Тарханова не стала.

Ранее 5-v.ru стало известно, что Глафира Тарханова снялась в образе загадочной роковой леди.