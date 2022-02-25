ТОП-3 женских знаков зодиака, представительницы которых сводят с ума мужчин

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 24 669

Астрологи знают, какие дамы всегда будут купаться в мужском внимании.

ТОП-3 женских знаков зодиака, представительницы которых сводят с ума мужчин

Фото: www.globallookpress.com / john rowley; 5-tv.ru

Каждая женщина прекрасна по-своему. Кто-то привлекает внимание сильного пола роскошными волосами и пухлыми губками, кто-то прекрасными формами и ослепительной улыбкой. Однако за всем этим часто стоит немало специалистов: парикмахер, косметолог, стилист, визажист и другие. Кажется, по-другому нельзя: хочешь быть красивой — вкладывай деньги.

Как уверяют астрологи, некоторым женщинам все же повезло чуть больше: чтобы выглядеть шикарно, им не нужно прибегать к помощи профессионалов. Так, был составлен ТОП-3 знаков зодиака, представительницы которых всегда сводят с ума мужчин.

Женщина — Весы. Эта дама потрясающе сложена, грациозна, нежна и изящна. Ее походка — легкий танец, а голос — сладкая песня. В эту женщину нельзя не влюбиться: мужчину так и тянет обнять красавицу и забыться ею. Только с ней одной, трепетной и обаятельной, кавалер будет чувствовать себя могущественным покровителем.

Женщина — Лев. Гордая и царственная представительница этого знака всегда и везде знает, как себя подать. Женщина — Лев — настоящая аристократка, свободная и амбициозная. Внешность этой дамы не оставит равнодушным ни одного мужчину. Роскошная копна волос и утонченные черты лица заставят вожделеть ее каждого, кто хоть раз встретился с царицей взглядом.

Женщина — Скорпион. Кровь с молоком, яд с медом, рубец на сердце — такими словами обычно характеризуют представительниц знака Скорпион. Эти страстные и утонченные натуры не будут знать отбоя от фанатов. Женщина — Скорпион — настоящий кукловод, который знает, чем пронзить мужское сердце. Такие дамы всегда купаются в роскоши и море любви.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 женских знаков зодиака, представительницы которых ненавидят романтику.

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