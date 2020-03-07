Нюша показала, как «заряжается» в красном купальнике на пляже в Дубае

Нюша поделилась с поклонниками кадрами из Дубая, где вечером ей предстоит участвовать в ежегодном фестивале русской культуры «Матрешка». На снимке певица в алом купальнике на пляже потягивает через соломинку коктейль в компании супермодели и главного редактора журнала «L'OFFICIEL» Kids» Алисы Крыловой.

«Заряжаемся с Алисой Крыловой перед открытием фестиваля „Матрешка“. Вечером буду посылать вам, мои хорошие, свои лучики», — написала Нюша.

Instagram @nyusha_nyusha

На видео в сторис поп-звезда плещется в Персидском заливе. Поклонники оценили фото, а главное — фигуру 29-летней певицы, которая чуть больше года назад стала мамой.

«Вы в хорошей форме. Секси»;

«Нюша, фигурка такая красивая»;

«Стройняшки», — восхищаются комментаторы.

«Ждать нам огня сегодня?» — интересуются некоторые.

Вопросы фанатов Нюша пока оставила без ответа.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, муж Нюши — советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов попал под шквал критики пользователей соцсети, решив очистить свой гардероб от «хлама».