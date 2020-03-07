Нюша показала, как «заряжается» в красном купальнике на пляже в Дубае
В ОАЭ певица прилетела для участия в фестивале русской культуры «Матрешки».
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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha
Нюша поделилась с поклонниками кадрами из Дубая, где вечером ей предстоит участвовать в ежегодном фестивале русской культуры «Матрешка». На снимке певица в алом купальнике на пляже потягивает через соломинку коктейль в компании супермодели и главного редактора журнала «L'OFFICIEL» Kids» Алисы Крыловой.
«Заряжаемся с Алисой Крыловой перед открытием фестиваля „Матрешка“. Вечером буду посылать вам, мои хорошие, свои лучики», — написала Нюша.
На видео в сторис поп-звезда плещется в Персидском заливе. Поклонники оценили фото, а главное — фигуру 29-летней певицы, которая чуть больше года назад стала мамой.
«Вы в хорошей форме. Секси»;
«Нюша, фигурка такая красивая»;
«Стройняшки», — восхищаются комментаторы.
«Ждать нам огня сегодня?» — интересуются некоторые.
Вопросы фанатов Нюша пока оставила без ответа.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, муж Нюши — советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов попал под шквал критики пользователей соцсети, решив очистить свой гардероб от «хлама».
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