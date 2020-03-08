Участники питч-сессии проекта «Медиалаборатория SOCIAL DESIGN» узнали, как создать проект с нуля
Мероприятие состоялось 7 марта в Санкт-Петербурге. На нем выступили авторитетные эксперты в сфере молодежной политики и социального проектирования.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Питч-сессия в рамках проекта «Медиалаборатория SOCIAL DESIGN: а что, так можно было?» состоялась в Санкт-Петербурге 7 марта. В ходе мероприятия участники — молодежь в возрасте от 18 до 30 лет — которые прошли предварительный отбор, презентовали свои проекты экспертам Росмолодежи.
В свою очередь, авторитетные специалисты в сфере молодежной политики и социального проектирования делились своим опытом и помогали активистам более грамотно преподнести свою идею.
«Мы делаем социальный проект, который учит тому, как делать социальные проекты. <…> Есть очень много грантовых конкурсов и форумов, где ребята могут получить деньги на реализацию своих идей. Есть много классных идей, которые стоят того, чтобы их воплощать, но они не воплощаются в жизнь, потому что люди приходят на конкурсы неподготовленные. <…> Мы решили изменить ситуацию и снять сериал, который привлечет больше людей к созданию проектов и расскажет им простым языком, как это делать», — рассказала координатор проекта «Медиалаборатория SOCIAL DESIGN: а что, так можно было?» Анна Терентьева.
На встрече также выступили заместитель директора Дома молодежи Санкт-Петербурга, эксперт грантового конкурса Росмолодежи Елена Сафина, эксперт грантового конкурса Росмолодежи, эксперт конкурсов «Моя страна — моя Россия» и «Доброволец России» Татьяна Гулевич и заместитель директора по развитию и инновационной деятельности Дома молодежи Калининского района Санкт-Петербург Валерия Зотова.
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