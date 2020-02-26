Объявлен старт конкурса идей и кадров «МГЕР Обновление-2020»

Новый конкурс идей кадров и проектов «МГЕР Обновление-2020» объявила «Молодая гвардия Единой России». Старт регистрации участников состоялся на онлайн-платформе проекта.

Как сообщил председатель координационного совета молодогвардейцев Денис Давыдов, главная задача конкурса поиск лидеров нового поколения и вовлечение в деятельность МГЕР представителей молодежных сообществ и авторов интересных проектов.

«Мы хотим выявить новые проекты, новые идеи и новые кадры. Кадры, которые смогут завтра представлять „Молодую гвардию“, молодежную организацию, быть ее лидерами, быть руководителями федеральных проектов», — пояснил Давыдов.

По его словам, конкурс пройдет в несколько этапов, регистрация участников будет первым из них, она сегодня уже началась. На втором этапе будет проводиться отбор — наставники будут тестировать конкурсантов на состоятельность в плане реализации федеральных и региональных проектов. В течение 20 дней одни должны будут выполнять задания и агитировать людей за свой проект. Завершится все федеральным форумом, на котором будут объявлены финалисты.

Победители получат возможность реализовать свой проект в регионах страны, а лучшие станут федеральными руководителями проекта и получат гранты на воплощение в жизнь своей идеи.

В числе наставников конкурса — парламентарии, политические деятели, успешные менеджеры из числа молодогвардейцев, такие как депутаты Госдумы Алена Аршинова и Артем Туров, руководитель исполкома московского отделения «Единой России» Максим Руднев и другие. Регистрация желающих принять участие в конкурсе продлится до 16 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о запуске проекта по подготовке политических лидеров в рамках конкурса «Лидеры России».