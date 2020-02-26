Объявлен старт конкурса идей и кадров «МГЕР Обновление-2020»
«Молодая гвардия Единой России» ищет новые лица и интересные проекты.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
Пять женских имен, чьи обладательницы наделены красотой и обаянием
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии — видео
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые не подходят друг другу, но счастливы вместе
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Фото, видео: РИА Новости /Дмитрий Астахов, 5-tv.ru
Новый конкурс идей кадров и проектов «МГЕР Обновление-2020» объявила «Молодая гвардия Единой России». Старт регистрации участников состоялся на онлайн-платформе проекта.
Как сообщил председатель координационного совета молодогвардейцев Денис Давыдов, главная задача конкурса поиск лидеров нового поколения и вовлечение в деятельность МГЕР представителей молодежных сообществ и авторов интересных проектов.
«Мы хотим выявить новые проекты, новые идеи и новые кадры. Кадры, которые смогут завтра представлять „Молодую гвардию“, молодежную организацию, быть ее лидерами, быть руководителями федеральных проектов», — пояснил Давыдов.
По его словам, конкурс пройдет в несколько этапов, регистрация участников будет первым из них, она сегодня уже началась. На втором этапе будет проводиться отбор — наставники будут тестировать конкурсантов на состоятельность в плане реализации федеральных и региональных проектов. В течение 20 дней одни должны будут выполнять задания и агитировать людей за свой проект. Завершится все федеральным форумом, на котором будут объявлены финалисты.
Победители получат возможность реализовать свой проект в регионах страны, а лучшие станут федеральными руководителями проекта и получат гранты на воплощение в жизнь своей идеи.
В числе наставников конкурса — парламентарии, политические деятели, успешные менеджеры из числа молодогвардейцев, такие как депутаты Госдумы Алена Аршинова и Артем Туров, руководитель исполкома московского отделения «Единой России» Максим Руднев и другие. Регистрация желающих принять участие в конкурсе продлится до 16 марта.
Ранее 5-tv.ru сообщал о запуске проекта по подготовке политических лидеров в рамках конкурса «Лидеры России».
Нашли ошибку?