Страшнее страшного: Продюсер хорроров рассказал, какой фильм его напугал

Американский продюсер Джейсон Блум, участвовавший в создании таких кинокартин как «Судная ночь», «Астрал» и «Паранормальное явление» рассказал, во время просмотра какого фильма действительно испытал страх. Кинодеятель признался, что уже долго работает в жанре хорроров, поэтому его напугать сложно. Однако триллер «Синистер», над которым Блум также работал, заставил его понервничать.

«Когда ты сам участвуешь в производстве картины, ты находишься внутри и не сильно боишься, но когда я посмотрел „Синистер“, пришлось понервничать», — цитирует продюсера Independent.

«Синистер» вышел в 2012 году. Его режиссером стал Скотт Дерриксон. Кинолента рассказывает историю об авторе детективов, который вместе с семьей селится в доме, где ранее были убиты все жильцы. Главный герой находит записи совершенных преступлений, после чего в доме начинает твориться настоящий кошмар.

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