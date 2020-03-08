«Вот это любовь!» — Юрий Антонов растрогал фанатов фото с бельчонком и цыпленком
Снимки, опубликованные на странице артиста в Instagram, вызвали умиление у пользователей.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
Фото, видео: Instagram @yuryhitofficial
Народный артист России Юрий Антонов порадовал поклонников фотосессией с животными. На своей странице в Instagram певец опубликовал несколько трогательных кадров, которые вызвали умиление у пользователей.
На одном из них — исполнитель позирует вместе с крошечным бельчонком, который тянется к нему. Создается иллюзия, будто зверек буквально целует Антонова.
«Вот это чувства», — с иронией заметил артист под публикацией.
На других снимках певец запечатлен с цыпленком и курицей. Причем, как пояснил звезда в подписи к фотографиям, на обоих кадрах изображено одно и то же животное, только в разном возрасте. На первом — это вылупившийся из яйца цыпленок, на другом — уже крупная курица.
«От маленького до большого», — отметил Антонов.
Подписчики были в восторге от таких милых фотографий и удивились тому, как артист прекрасно ладит с животными в комментариях.
«Вот это любовь!»
«Настоящая идиллия!»
«Какой же вы добрый!»
«Как мило!» — восхищались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Антонов опубликовал архивный снимок с родителями.
Нашли ошибку?