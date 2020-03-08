Народный артист России Юрий Антонов порадовал поклонников фотосессией с животными. На своей странице в Instagram певец опубликовал несколько трогательных кадров, которые вызвали умиление у пользователей.

На одном из них — исполнитель позирует вместе с крошечным бельчонком, который тянется к нему. Создается иллюзия, будто зверек буквально целует Антонова.

«Вот это чувства», — с иронией заметил артист под публикацией.

Instagram @yuryhitofficial

На других снимках певец запечатлен с цыпленком и курицей. Причем, как пояснил звезда в подписи к фотографиям, на обоих кадрах изображено одно и то же животное, только в разном возрасте. На первом — это вылупившийся из яйца цыпленок, на другом — уже крупная курица.

«От маленького до большого», — отметил Антонов.

Instagram @yuryhitofficial

Подписчики были в восторге от таких милых фотографий и удивились тому, как артист прекрасно ладит с животными в комментариях.

«Вот это любовь!»

«Настоящая идиллия!»

«Какой же вы добрый!»

«Как мило!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Антонов опубликовал архивный снимок с родителями.