Кадры с места, где обнаружили тело подростка у квартиры судьи в Петербурге
Мертвого ребенка нашли на лестничном пролете 7 марта.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Видео с места, где обнаружили тело 15-летнего подростка, публикует 5-tv.ru. На кадрах видно, что у дома, где произошли страшные события, несколько полицейских автомобилей.
Ранее телеканал 78 передавал, что труп ребенка нашли у квартиры, где проживает судья Колпинского района Виталий Саяпин.
Силовики вскрыли квартиру, где прятались предполагаемые злоумышленники, но никого не обнаружили, хотя ранее была информация, что в жилище скрывается вооруженный человек.
В настоящий момент мать погибшего мальчика дает показания в Следственном комитете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын судьи может быть причастен к смерти подростка в Петербурге.
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