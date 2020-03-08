Обсуждение поправок к Конституции вышло на финишную прямую

В этот четверг профильный комитет Госдумы опубликовал законопроект об изменениях в Конституцию, подготовленный ко второму чтению. На сайте Думы с документом сейчас может познакомиться каждый.

За неполных два месяца животрепещущих дискуссий обсудили 387 предложений. В проекте остались 200 поправок. Таким образом, сейчас дискуссия выходит на финишную прямую, на парламентский уровень.

В пятницу президент, как и обещал, встретился с лидерами думских фракций. Теперь перед депутатами стоит, по большому счету, историческая задача.

«Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна в этом смысле. И конечно, поправки востребованы. Потенциал, конечно, позволяет нам сделать эти шаги по этим изменениям в связи со стремительно меняющейся ситуацией в стране. Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, уровня обеспеченности, региона проживания, национальности или вероисповедания. Я уже неоднократно говорил это в разных ситуациях, в том числе в рабочей группе, хочу это еще раз подчеркнуть. Как бы мы с вами ни отработали закон, все равно он должен вступить в силу только после всероссийского голосования, то есть практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане Российской Федерации. Им принадлежит здесь главная, абсолютно определяющая роль. Это очень важно, чтобы люди знали, понимали, осознавали, за что они голосуют», — подчеркнул Владимир Путин.

То есть вы понимаете, что обновленный основной закон страны — это мощный инструмент, который консолидирует российское общество и объединяет людей уже в совершенно новых реалиях. В реалиях наших дней. Жизнь в стране сложилась сегодня так, что Россия совершенно спокойно может проводить социально ориентированную внутреннюю политику. К тому же это запрос самих россиян. Поэтому так важно закрепить в Конституции поддержку семьи и семейных ценностей, защиту детей, новое качество образования и здравоохранения, и, конечно же, обязанность государства обеспечить достойный уровень жизни для людей старшего поколения.

Здесь уместно вспомнить индексацию пенсий и социальных выплат, которые будут четко прописаны в главном законе. Вообще, идея социального государства сейчас во главе угла. Власти обязаны предоставить такие гарантии человеку, чтобы он мог спокойно жить и трудиться на благо страны, и, конечно, своей семьи. И не боятся за будущее, в том числе своих детей и внуков.

Ведь поправки эти не на пять — десять лет, а минимум на 30, а то и 50, сказал президент уже на встрече с общественностью в Иваново. Что характерно, общественность была представлена прекрасной половиной человечества. Ведь встречались накануне 8 марта. И интересовались дамы, конечно, в первую очередь теми поправками, которые касаются «семейной части», но немало внимания уделили и глобальным политическим вопросам. Беспокоятся люди, что без Путина система даст сбой.

«Вы понимаете, что сторонники ваши и люди, которые вам доверяют, хотят, чтобы вы дольше оставались у руководства государством. Но вы почему-то категорически отклоняете все эти предложения. И почему? Вы устали уже от этой работы? Просто по вам не скажешь», — спросила председатель Ивановского областного отделения Российского детского фонда Светлана Орлова.

«Спасибо. Моя работа заключается, в том числе в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. А если по-серьезному, то я прекрасно понимаю и ваш вопрос, и благодарен бесконечно людям, которые озабочены этим. Вот что хочу сказать. Дело не в том, что я устал, или хочу куда-то в сторону уйти — дело совершено не в этом. Сейчас, действительно, может быть, важнее даже стабильность, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, „жирка“, что называется, тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти. А сейчас взять и из Конституции убрать обязательную сменяемость — как-то не могу, мне это не нравится», — подчеркнул российский лидер.

Путин не устал и не уйдет, по крайней мере, до 2024 года. Ведь он также неоднократно говорил, что одна из основных целей реформы — отбалансировать систему власти в стране. Именно поэтому поправки — это залог стабильности не только социальной, но и политической. Назревшие изменения — это тот самый эволюционный демократический процесс. А никак не ретроградство, как галдят некоторые.

Посудите сами — вместе с ограничениями полномочий президента, расширяются полномочия представительных органов, муниципальной власти, ужесточается контроль над чиновниками. Здесь нет отката в прошлое, здесь — явный прогресс, в котором, отмечу, нет места нежизнеспособным схемам.

«Предлагается, как вы сказали, наделить Госсовет какими-то полномочиями и возглавить Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России абсолютно губительная ситуация. Дело не в том, что я не хочу, нет. Мне нравится моя работа, но, для того чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать», — заявил Путин.

Второе чтение законопроекта в Государственной думе запланировано на 10 марта, третье — на 11-е. А общероссийское голосование намечено на 22 апреля. Этот день станет выходным. И не забывайте, поправки вступят в силу, только если граждане проголосуют «за».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в УК и КоАП внесут изменения из-за голосования по поправкам в Конституцию.