Путин: в УК и КоАП внесут изменения из-за голосования по поправкам в Конституцию
Об этом глава государства заявил на встрече с главами фракций Госдумы РФ.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин во время встречи с главами фракций Госдумы РФ заявил, что в уголовный и административный кодексы России внесут изменения в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.
«Оно будет организовано по модели закона о президентских выборах. Это значит, что и ответственности за нарушения процедур должны быть такими же как за аналогичные нарушения в ходе голосования на выборах президента. Поэтому дал поручения внести соответствующие изменения в административный и уголовный кодексы», — сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно пройти так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в его результатах. На голосовании будут работать наблюдатели от Общественной палаты и партий Госдумы.
Владимир Путин подчеркнул, что авторами поправок в Конституцию должны быть граждане России, именно им принадлежит определяющая роль.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин оценил экономическое развитие России за 20 лет.
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