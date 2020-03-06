Путин: в УК и КоАП внесут изменения из-за голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главами фракций Госдумы РФ заявил, что в уголовный и административный кодексы России внесут изменения в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.

«Оно будет организовано по модели закона о президентских выборах. Это значит, что и ответственности за нарушения процедур должны быть такими же как за аналогичные нарушения в ходе голосования на выборах президента. Поэтому дал поручения внести соответствующие изменения в административный и уголовный кодексы», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно пройти так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в его результатах. На голосовании будут работать наблюдатели от Общественной палаты и партий Госдумы.

Владимир Путин подчеркнул, что авторами поправок в Конституцию должны быть граждане России, именно им принадлежит определяющая роль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин оценил экономическое развитие России за 20 лет.