Очевидцы рассказали, что во время штурма в квартире в Петербурге была девочка

Очевидцы рассказали подробности гибели подростка в жилом доме на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, на лестничной клетке возле квартиры судьи был обнаружен мертвым 14-летний мальчик. По информации 5-tv.ru, ребенок получил огнестрельное ранение.

Ранее предполагалось, что в квартире забаррикадировался вооруженный мужчина, в связи с чем был осуществлен штурм. В результате выяснилось, что там никого нет.

В то же время местные жители уточняют, что во время штурма в помещении находилась маленькая девочка.

«После того, как штурмом взяли квартиру, открыли ее, я слышала, что он (оперуполномоченный — Прим.ред.) сказал, что там находился один ребенок — девочка. В квартире одна», — рассказала свидетельница произошедшего.

Она уточнила, что согласно неофициальной информации, ранение мальчику было нанесено из охотничьего ружья. Не исключается, что стрелял другой ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что погибший вместе с компанией отмечал день рождения друга.