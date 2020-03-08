Очевидцы рассказали, что во время штурма в квартире в Петербурге была девочка
На лестничной клетке было обнаружено тело ребенка. Предположительно, он получил огнестрельное ранение.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Очевидцы рассказали подробности гибели подростка в жилом доме на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, на лестничной клетке возле квартиры судьи был обнаружен мертвым 14-летний мальчик. По информации 5-tv.ru, ребенок получил огнестрельное ранение.
Ранее предполагалось, что в квартире забаррикадировался вооруженный мужчина, в связи с чем был осуществлен штурм. В результате выяснилось, что там никого нет.
В то же время местные жители уточняют, что во время штурма в помещении находилась маленькая девочка.
«После того, как штурмом взяли квартиру, открыли ее, я слышала, что он (оперуполномоченный — Прим.ред.) сказал, что там находился один ребенок — девочка. В квартире одна», — рассказала свидетельница произошедшего.
Она уточнила, что согласно неофициальной информации, ранение мальчику было нанесено из охотничьего ружья. Не исключается, что стрелял другой ребенок.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что погибший вместе с компанией отмечал день рождения друга.
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