«Не пил, не курил»: Родственники о подростке, найденном мертвым у квартиры судьи в Петербурге

Родственники мальчика, найденного мертвым рядом с квартирой судьи в Колпинском районе Санкт-Петербурга, рассказали о погибшем ребенке. Труп подростка с огнестрельным ранением головы был обнаружен в жилом доме на улице Ижорского Батальона.

По словам близких несовершеннолетнего, школьник, вероятно, вместе с компанией собрался на день рождения к своему другу, однако праздник закончился трагически.

«Сам по себе мальчик не пьет, не курит, умный. Я думаю, компания была такая же. Не знаю, откуда у них оружие», — поделилась собеседница 5-tv.ru.

Дядя погибшего добавил, что ребенок, судя по всему, был знаком с сыном судьи.

«Раз они там были на дне рождении, значит, были знакомы: одноклассники, друзья», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал о штурме квартиры в Колпино, рядом с которой был найден труп мальчика. Предполагалось, что в ней забаррикадировался вооруженный мужчина. Однако дома никого обнаружено не было. Подозреваемый в преступлении разыскивается.