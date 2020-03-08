«Не пил, не курил»: Родственники о подростке, найденном мертвым у квартиры судьи в Петербурге
Тело 14-летнего ребенка было обнаружено на лестничной клетке в доме на улице Ижорского Батальона в Колпино.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Родственники мальчика, найденного мертвым рядом с квартирой судьи в Колпинском районе Санкт-Петербурга, рассказали о погибшем ребенке. Труп подростка с огнестрельным ранением головы был обнаружен в жилом доме на улице Ижорского Батальона.
По словам близких несовершеннолетнего, школьник, вероятно, вместе с компанией собрался на день рождения к своему другу, однако праздник закончился трагически.
«Сам по себе мальчик не пьет, не курит, умный. Я думаю, компания была такая же. Не знаю, откуда у них оружие», — поделилась собеседница 5-tv.ru.
Дядя погибшего добавил, что ребенок, судя по всему, был знаком с сыном судьи.
«Раз они там были на дне рождении, значит, были знакомы: одноклассники, друзья», — отметил он.
Ранее 5-tv.ru сообщал о штурме квартиры в Колпино, рядом с которой был найден труп мальчика. Предполагалось, что в ней забаррикадировался вооруженный мужчина. Однако дома никого обнаружено не было. Подозреваемый в преступлении разыскивается.
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