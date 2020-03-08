Героини нашего времени: истории удивительных россиянок, которые делают мир лучше

Международный женский день. Главный праздник весны и любви! В наше век воинственного феминизма можно часто услышать, что 8 марта унижает женщин и его надо запретить. Да и вообще не праздновать надо, а за права свои бороться. Впрочем, сегодня вспоминать об этом совсем не хочется. В России это по-прежнему любимый праздник, и еще один хороший повод, чтобы подарить нашим женщинам любовь, тепло и радость. И так будет еще очень и очень долго, поверьте. А мы хотим в этот день рассказать об удивительных россиянках. Кто-то может сказать, что в масштабах планеты их скромные дела не так уж заметны. Но зачастую именно эти маленькие ежедневные подвиги заставляют верить в людей. Эти дамы восхищают, завораживают и удивляют. Они не боятся рисковать, обладают уникальной силой духа, а где-то даже опережают свое время. Алиса Паршакова о женщинах, которые изменили мир вокруг.

Отвага, самоотверженность, мужество — качества, которыми обычно описывают русских, причем не только мужчин. Ведь эти черты вшиты в наш генетический код, передающийся из поколения в поколение. Вот, например, прообразом этой героини панорамы стала Екатерина Демина. Единственная женщина, служившая в разведке морской пехоты. В 15 лет ушла на фронт, вытащила на своих хрупких маленьких плечах с поля боя тысячи солдат. Ее ген — отваги.

Лизе тоже 15 лет. Теперь в школе бокса ее встречают аплодисментами. Девочка спасла от маньяка свою подругу, когда тот, угрожая ножом, потащил Дашу в кусты.

«Он ей нанес два удара в область предплечья ножом. Он поднес нож к горлу Даши, я схватилась за ножик, он начал дергать нож», — вспоминает Лиза.

Подонок сбежал. Лизу ждала многочасовая операция, был риск, что она не сможет двигать пальцами. Но спустя несколько месяцев девочка вернулась на ринг.

«Я очень ей благодарна, она спасла мне жизнь по сути. Это очень хороший верный друг, который будет в трудную минуту всегда рядом», — говорит Дарья Рябоконова, пострадавшая.

«Мне не нравятся, когда меня называют героиней», — рассказывает Лиза Сусоева.

Героиней себя не считает и Анна Шпенова, а ведь спасла тысячи жизней. Первая женщина-пожарный в стране. До сих пор ее подвиг никто не повторил. Ведь эта профессия для девушек де-факто под запретом. Но упорство мастера спорта по кикбоксингу помогло сломать мужские предрассудки и бюрократию.

«Если разрешить официально, то женщины повально пойдут. Женщины могут работать на ровне. Я всегда кайфовала, когда получалось спасти, быстро, четко и человек жив, и я вижу, что скорая поехала и там все хорошо», — считает Анна Шпенова, единственная женщина-пожарный в России.

За свою работу награждена медалью за «отвагу». Восемь лет службы закончились увольнением по-собственному из-за нелепого конфликта с руководством, но и эту ситуацию развернула в свою сторону — переучилась, стала психологом и теперь помогает разрешать конфликты другим.

Самоотверженность — ген, который олицетворяет великомученица Ксения Блаженная. После смерти мужа пожертвовала абсолютно все бедным. Обрела дар предвидения и одним прикосновением лечила больных.

Своим прикосновением Виктория Валикова лечит сотни людей в глухих деревнях Гватемалы и Никарагуа, больных, которые никогда в жизни не видели врачей. Уроженка Уфы, выпускница бельгийского университета предпочла престижной работе — трущобы. Организовала команду волонтеров со всего мира.

«Мой брат уронил на себя кастрюлю с кипятком. Мы шли сюда пешком пять часов. Его здесь спасли», - вспоминает Лилат Найду.

Сейчас Виктория и ее команда достраивают уже вторую клинику. На средства спонсоров удалось открыть еще и школу в беднейшем районе, где раньше дети играли с мячами, сделанными из целлофановых пакетов.

«Результат работы своей здесь виден сразу, ты можешь изменить многое, и это очень здорово, одно это стоит того, чтобы приехать», — делится Виктория Валикова, врач, организатор проекта «Health& Help Clinic».

«Научился я готовить блины в первый раз и сырники», — говорит Григорий Балагура, воспитанник проекта «Открытая Среда».

«Вкусные получились?»

«Ну, как сказать, толстые очень», — говорит Григорий Балагура, воспитанник проекта «Открытая Среда».

В 24 года Аня Сметана заставила сотни семей выйти из сумрака безысходности. Квартиры проекта «Открытая среда» приютили ребят с аутизмом, в том числе ее брата. Эти взрослые дети живут в своем катастрофически замкнутом мире, боятся любых звуков и людей. Проект «Открытая среда» заставляет семьи выйти из сумрака безысходности.

«Она дала надежду, что наши дети не будут изгоями общества. Это оценить невозможно», — рассказывает Наталья Стрельцова, мама воспитанницы проекта «Открытая Среда».

«Пришла в мою жизнь и в жизнь нашей семьи именно тогда, когда мы вообще не знали, вообще не знали, как дальше жить. Было очень страшно», - вспоминает Елена Тартышнова, мама воспитанника проекта «Открытая Среда».

Главная гордость Ани Сметаны — трудоустроенные ребята с диагнозом аутизм. Они работают в пекарнях, магазинах и крупных компаниях. До этого в крае подобных прецедентов не было. Своим примером Аня показывает, что можно преуспеть всегда и во всем.

«Все почему-то думают, что у меня все плохо, но нет. В октябре свадьба», — рассказывает Анна Сметана, руководитель проекта «Открытая Среда».

Милану ласково называют «малышка-спасительница». Маленькая девушка Милана организует «Автобусы жизни» в Челябинске. После пар в университете сразу в рейд, кормить бездомных, разговаривать по душам и напоследок обязательно обняться.

«Я сразу влюбился в нее в трамвае еще, потому что у нее маникюр красивый и сама», — говорит Николай Магданов.

«Спокойная, уравновешенная, добрая, все сразу раздает — прекрасная женщина. Дай Бог, почаще таких людей», — говорит Людмила Силина.

В жизни Миланы были отнюдь не маленькие проблемы: родители погибли в автокатастрофе, росла в детском доме и знает много об одиночестве. Поэтому еще в интернате решила помогать людям. Делает это уже восемь лет.

«Это незабываемо, когда ты делаешь человеку приятное, и человек тебе улыбается, благодарит тебя, и тогда ты понимаешь, что не просто так живешь», — говорит Милана Николаева, волонтер проекта «Автобус Жизни».

Не в обычаях. С такой формулировкой первую женщину профессора-математики в мире не пустили на заседание в Академии наук. Хотя к тому времени Софья Ковалевская решила множество задач о вращении твердого тела, абелевых интегралов. А ведь девушек в XIX веке даже не зачисляли в ВУЗы, поэтому она вышла замуж и уехала учиться в Германию.

«Малый Турыш — это татарская деревенька, которая затерялась в уральских лесах. Люди здесь живут за своими заборами, у них нет работы. И я решила, что с этим нужно что-то делать», — говорит Гузель Санжарова, социальный предприниматель.

В МГУ Гузель Санжаровой пророчили будущее дипломата, но она решила иначе. Уехала домой в глухую уральскую деревню, которая медленно и верно умирала. Угасали и ее жители, около полусотни человек. С собой в Малый Турш Гузель привезла копилку со всеми сбережениями, пополнила их интернет-сборами и вложила в создание производства модного крем-меда. Большинство сотрудников примерно в три раза старше ее.

«По факту люди пенсионного возраста — классные специалисты, которые получили образование еще в Советском Союзе, и они очень многое умеет, и умеют работать, так скажем, ради идеи», — говорит Гузель Санжарова, социальный предприниматель.

Вместе с производством в деревне появилась чистая вода, детская площадка, клуб. Сегодня на производстве делают уже и косметику, и сувениры, и даже шьют лимитированную коллекцию текстиля. На такую работу пошли люди даже из соседних деревень за пять километров. Сильная, смелая, самоотверженная, добрая, бескорыстная и целеустремленная — генетический код, той женщины, которая всегда остановит коня, и войдет в горящую избу, которую обстоятельства лишь пошатают, но никогда не сломят. Ну, а мужчинам остается быть под стать.

«Пусть это будет праздник весны, когда вы почувствуете себя хрупкими, нежными, робкими, а самое главное любимыми», — желает дамам Сергей Рогожин, певец, заслуженный артист России.

«Для того, чтобы защищать наших женщин нужно быть, сильным, крепким здоровым, а без сильного плеча будет сложно нашим девочкам, поэтому я призываю всех мужиков заниматься спортом, поддерживать своих любимых женщин», — говорит Иосиф Пригожин, музыкальный продюсер.

«Вы самые умные, красивые и, конечно, самые добрые. Без вас женщин, мы мужчины никуда», — уверен Сергей Селин, заслуженный артист РФ.

«Так разрешите приклонить колени, и головы в почтение склонить. Спасибо вам, за ласку и терпенье. Мы любим вас и будем вас любить. А дело все в том, чтобы защищать наших женщин. С праздником!» — подытожил Денис Майданов, заслуженный артист РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта.