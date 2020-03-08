Тело 14-летнего ребенка вынесли из жилого дома на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Мальчика обнаружили на лестничной клетке рядом с квартирой местного судьи. Незадолго до трагедии компания подростков предположительно отмечала день рождения своего приятеля. По предварительным данным, во время вечеринки ребенок получил огнестрельное ранение, в результате чего скончался.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранительные органы и осуществили штурм квартиры. Предполагаемого убийцы там не обнаружили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия в соответствии со 105-й статьей УК РФ «Убийство». Подозреваемого в убийстве сейчас разыскивает полиция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убийство ребенка могло быть непреднамеренным.