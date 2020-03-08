Убийство подростка в Петербурге могло быть непреднамеренным

Стали известны новые подробности трагедии, произошедшей в одной из квартир на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Петербурга. На лестничной клетке жилого дома было обнаружено тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением.

Как пишет ФАН, в рот ребенку случайно выстрелил предположительно сын судьи во время игр. Несовершеннолетний погиб во время празднования дня рождения одноклассника, в ходе которого тот, по неподтвержденной информации, достал отцовское ружье и по неосторожности выстрелил в своего товарища.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия в соответствии со 105-й статьей УК РФ «Убийство». Подозреваемого в убийстве сейчас разыскивает полиция.

Ранее 5-tv.ru сообщал о штурме квартиры в Колпино, рядом с которой был найден труп мальчика. Предполагалось, что в ней забаррикадировался вооруженный мужчина. Однако дома никого обнаружено не было.