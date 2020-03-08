Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии

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Марина Неруцких
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По словам старшего тренера мужской команды Сергея Белозерова, причиной стало недомогание спортсмена.

Фото: ТАСС / Hendrik Schmidt

Биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии. По словам старшего тренера мужской команды Сергея Белозерова, причиной стало недомогание спортсмена.

«Саша почувствовал недомогание, врач рекомендовал не стартовать», — цитирует ТАСС Белозерова.

Кубок мира проходит в чешском городе Нове-Место. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов должен был уйти в гонку под седьмым номером, вместе с ним должны стартовать Матвей Елисеев — под 15-м, Эдуард Латыпов — под 30-м.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Логинову отказали в извинениях от IBU за обыски в Италии.

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