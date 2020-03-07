Логинову отказали в извинениях от IBU за обыски в Италии

Международный союз биатлонистов (IBU) не видит повода приносить извинения российскому спортсмену Александру Логинову за обыски в номере гостиницы в Италии, которые прошли во время чемпионата мира. Об этом заявил Генсек организации Никлас Карлссон в эфире «Матч ТВ».

По его словам, он не в курсе результатов действий итальянских правоохранителей. Более того, полиция занималась этим делом не по указке IBU, а лишь после получения информации от него.

«IBU не имеет отношения к расследованиям правоохранительных органов Италии. Они действуют в соответствии со своим законодательством, и я не понимаю, за что IBU мог бы извиняться», — сказал Карлссон.

Александр Логинов был вынужден сняться с масс-старта ЧМ в Италии. Такое решение он принял после того, как 22 февраля в гостиничных номерах биатлонистов из России прошли обыски. Поводом для визита полиции стала жалоба Международного союза биатлонистов (IBU) из-за того, что личный тренер Александра Логинова якобы приехал на мероприятие по чужой аккредитации.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский МИД выразил беспокойство по этому поводу и призвал наказать виновных в неправомерных мерах против спортсменов РФ в Италии.