Логинову отказали в извинениях от IBU за обыски в Италии
Генсек Международного союза биатлонистов заявил, что IBU не был инициатором действий правоохранителей.
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Фото, видео: ТАСС / Joel Marklund, Hendrik Schmidt
Международный союз биатлонистов (IBU) не видит повода приносить извинения российскому спортсмену Александру Логинову за обыски в номере гостиницы в Италии, которые прошли во время чемпионата мира. Об этом заявил Генсек организации Никлас Карлссон в эфире «Матч ТВ».
По его словам, он не в курсе результатов действий итальянских правоохранителей. Более того, полиция занималась этим делом не по указке IBU, а лишь после получения информации от него.
«IBU не имеет отношения к расследованиям правоохранительных органов Италии. Они действуют в соответствии со своим законодательством, и я не понимаю, за что IBU мог бы извиняться», — сказал Карлссон.
Александр Логинов был вынужден сняться с масс-старта ЧМ в Италии. Такое решение он принял после того, как 22 февраля в гостиничных номерах биатлонистов из России прошли обыски. Поводом для визита полиции стала жалоба Международного союза биатлонистов (IBU) из-за того, что личный тренер Александра Логинова якобы приехал на мероприятие по чужой аккредитации.
Ранее 5-tv.ru писал, что российский МИД выразил беспокойство по этому поводу и призвал наказать виновных в неправомерных мерах против спортсменов РФ в Италии.
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