Группа молодых людей устроила погром в ТЦ в Санкт-Петербурге — видео

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Ниса Мурзанаева
Эксклюзив 35

Правоохранителям удалось задержать трех участников потасовки. Нарушители поломали мебель на фудкорте.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Компания молодых людей устроила погром в торговом центре в Санкт-Петербурге. В результате происшествия задержаны три человека. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места происшествия.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчины дерутся то на эскалаторе, то в ресторанной зоне. Инцидент произошел в одном из магазинов на Лиговском проспекте.

По данным РЕН ТВ, в ходе происшествия компания нарушителей повредила мебель на фудкорте.

Прибывшим правоохранителям удалось задержать трех участников потасовки. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В отношении задержанных также составлены административные протоколы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мигрант в Германии устроил погром в торговом центре. Мужчина намеренно опрокинул стеллаж с алкоголем на тысячи евро.

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