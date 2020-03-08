Группа молодых людей устроила погром в ТЦ в Санкт-Петербурге — видео
Правоохранителям удалось задержать трех участников потасовки. Нарушители поломали мебель на фудкорте.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Компания молодых людей устроила погром в торговом центре в Санкт-Петербурге. В результате происшествия задержаны три человека. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места происшествия.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчины дерутся то на эскалаторе, то в ресторанной зоне. Инцидент произошел в одном из магазинов на Лиговском проспекте.
По данным РЕН ТВ, в ходе происшествия компания нарушителей повредила мебель на фудкорте.
Прибывшим правоохранителям удалось задержать трех участников потасовки. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В отношении задержанных также составлены административные протоколы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мигрант в Германии устроил погром в торговом центре. Мужчина намеренно опрокинул стеллаж с алкоголем на тысячи евро.
Нашли ошибку?