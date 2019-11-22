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Мигрант в Германии намеренно опрокинул стеллаж с алкоголем на тысячи евро

, 14:09 | Алиса Старжевская Видео 115

Мужчина устроил погром в торговом центре Нордхаузена.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Pfeiffer, J., Twitter @JotWe75

Мигрант устроил погром в одном из торговых центров Нордхаузена в Германии, пишет Thüringer Allgemeine.

24-летний мужчина разбил сотни бутылок с алкоголем, скинув их с полок на пол. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что вандал выжидал пока другие покупатели уйдут и внимательно рассматривал алкогольный ассортимент супермаркета.

Уже минутой позже дебошир начал стремительно скидывать бутылки дорогих спиртных напитков со стеллажа на пол. Ущерб работники супермаркета оценили больше чем в тысячу евро.

Сотрудники торгового рынка вынудили мужчину покинуть помещение из соображений безопасности. После медицинского обследования, которое установило, что хулиган здоров и не находится под действием наркотических веществ, задержанный был помещен под стражу.

До сих пор не ясно, что именно могло стать причиной бунта. Тем временем, известно, что потребление алкоголя не одобряется мусульманами.

Криминальная полиция Нордхаузена уже начала расследование. Полицейские сообщали, что нарушитель является иммигрантом, попросившим некоторое время назад политическое убежище в Германии.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина, устроивший погром в редакции «Сноба», обменял ноутбук на самокат.

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