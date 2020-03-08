Полураздетая жена Реввы рассказала, что подарил ей муж на 8 марта
Анжелика Ревва поздравила барышень с праздников и пожелала им любить себя.
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Фото, видео: Instagram @angelikarevva
Жена Александра Реввы Анжелика поздравила с 8 марта всех женщин. Она разместила в Instagram трогательное пожелание, в котором призвала всех девушек любить себя и помнить о собственных прекрасных чертах. Текст она сопроводила эффектным снимком, на котором сидит на стуле в пиджаке, закинув ногу на ногу. Поза девушки не позволяет понять, есть ли на ней что-либо еще из одежды.
«Ты украшение этого мира! Всегда помни об этом! Мысли добрее, не бойся быть слабой, дари любовь, излучай свет. Только ты есть у себя!!! Люби себя! Пусть из твоих уст всегда льется песня… песня о любви к этому несовершенному миру. С праздником тебя, Женщина!» — написала супруга артиста.
В комментариях подписчицы поинтересовались, что подарил в этот день ей знаменитый супруг.
«Себя», — кокетливо ответила Анжелика.
Ранее 5-tv.ru писал, что Александра Ревва и его супруга Анжелика сыграли четвертую по счету свадьбу. Пара вместе уже 13 лет, но не устает романтизировать отношения. Известный коуч и психолог Павел Раков назвал этот ход пиаром.
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