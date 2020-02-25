Павел Раков назвал пиаром четвертую свадьбу Александра Реввы с женой
Известный коуч и психолог заявил, что мужчина всегда идет под венец для кого-то, но точно не для себя.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Фото, видео: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru
Александр Ревва и его супруга Анжелика сыграли четвертую по счету свадьбу. Пара вместе уже 13 лет, но не устает романтизировать отношения. В интервью сайту Teleprogramma.pro артист рассказал, зачем идет под венец вместе с одной и той же женщиной столько раз.
«Это очень романтично, поиграть в сказку на острове. Почему бы не вспомнить те эмоции, возобновить, бросить, так сказать, дрова в огонь любви. Опять же — брачная ночь!», — заметил Ревва.
В этот раз бракосочетание прошло на Мальдивах. Артист признался, что это явно не последний раз, когда он готов пройти под марш Мендельсона рука об руку с благоверной. Следующей вариацией на тему, по его словам, может стать Лас-Вегас.
Идея жениться по нескольку раз на своей же супруге — не более чем желание выделиться из толпы и привлечь внимание к своей персоне, убежден психолог и коуч Павел Раков. В беседе с 5-tv.ru он заметил, что свадьбу мужчина всегда играет не для себя, а для кого-то.
«Единственное, могу сказать — это просто четкий пиар, вот и все. Люди любят жить красиво и делать красивые жесты. И шоу-бизнес оставляет печать, но прежде всего это желание выделится. Потому что свадьбу мужчина всегда играет для кого-то, не для себя», — заметил Раков.
Более того, он выразил сомнение, что Ревва старался для своей любимой. Если бы это было только для нее, новость не стала бы достоянием общественности.
Ранее 5-tv.ru писал, что 34-летняя актриса Светлана Иванова вышла замуж за 58-летнего режиссера Джаника Файзиева. Пара долго скрывала свои отношения, так как начались они, когда режиссер был в другом браке. Свадьба артистов была скромной, о ней поклонники узнали только по прошествии года.
Нашли ошибку?