Павел Раков назвал пиаром четвертую свадьбу Александра Реввы с женой

Александр Ревва и его супруга Анжелика сыграли четвертую по счету свадьбу. Пара вместе уже 13 лет, но не устает романтизировать отношения. В интервью сайту Teleprogramma.pro артист рассказал, зачем идет под венец вместе с одной и той же женщиной столько раз.

«Это очень романтично, поиграть в сказку на острове. Почему бы не вспомнить те эмоции, возобновить, бросить, так сказать, дрова в огонь любви. Опять же — брачная ночь!», — заметил Ревва.

В этот раз бракосочетание прошло на Мальдивах. Артист признался, что это явно не последний раз, когда он готов пройти под марш Мендельсона рука об руку с благоверной. Следующей вариацией на тему, по его словам, может стать Лас-Вегас.

Идея жениться по нескольку раз на своей же супруге — не более чем желание выделиться из толпы и привлечь внимание к своей персоне, убежден психолог и коуч Павел Раков. В беседе с 5-tv.ru он заметил, что свадьбу мужчина всегда играет не для себя, а для кого-то.

«Единственное, могу сказать — это просто четкий пиар, вот и все. Люди любят жить красиво и делать красивые жесты. И шоу-бизнес оставляет печать, но прежде всего это желание выделится. Потому что свадьбу мужчина всегда играет для кого-то, не для себя», — заметил Раков.

Более того, он выразил сомнение, что Ревва старался для своей любимой. Если бы это было только для нее, новость не стала бы достоянием общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что 34-летняя актриса Светлана Иванова вышла замуж за 58-летнего режиссера Джаника Файзиева. Пара долго скрывала свои отношения, так как начались они, когда режиссер был в другом браке. Свадьба артистов была скромной, о ней поклонники узнали только по прошествии года.