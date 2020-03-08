«Норм кокосики»: предполагаемая любовница шеф-повара Ивлева поздравила поклонниц с 8 марта топлес
Девушка выложила фото, на котором кокетливо прикрывает прелести тропическими фруктами.
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Фото, видео: Instagram @lera_kudenkova
Предполагаемая любовница известного шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова поздравила женщин с 8 марта. Она опубликовала в Instagram фото, на котором стоит топлес, прикрывая грудь двумя тропическими фруктами, наполненными коктейлем.
«Дорогие девушки, всех с международным женским днем!!! С 8 марта! Побольше всем внимательных, порядочных мужчин! Весеннего тепла и настоящего женского счастья! Хорошего настроения! Позитива! Мира и любви!» — написала девушка.
В комментариях к посту встречаются как ответные поздравления и комплименты, так и колкости и намеки в адрес Валерии.
«Норм кокосики»;
«Интересная подача коктейля. Не знаю, как шефу, мне понравится»;
«Ну, вот и как можно мимо такого пройти. Косте повезло», — писали фолловеры.
28-летнюю Валерию Куденкову называют возможной новой пассией шеф-повара Ивлева, слухи о разводе которого ходили некоторое время назад. Сам кулинар и телеведущий в беседе с 5-tv.ru опроверг их. Потом он озадачил публику фото с Куденковой в Instagram, в посте к которому написал, что «никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал».
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