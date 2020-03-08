Известный российский фигурист пропал в Москве. Об исчезновении Руслана Жиганшина накануне в полицию сообщила его мать Альфия Мукминовна.

Как стало известно 5-tv.ru, 27-летний спортсмен 6 марта ушел из дома и до сих пор не объявился. На звонки мужчина не отвечает. Как рассказала мать пропавшего, ранее ее сын никогда не позволял себе исчезать на такой долгий срок.

Руслан Жиганшин — чемпион России 2015 года. Спортивную карьеру завершил в 2017 году. С 2014 года выступал в паре с Еленой Ильиных. После ухода из большого спорта Жиганшин работал тренером по фигурному катанию в спортивной школе в Москве.