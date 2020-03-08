«Сколько нюансов»: Верник в кринолине оценил искусство быть женщиной

Актер и телеведущий Игорь Верник ко Всемирному женскому дню подготовился основательно. Он опубликовал поздравление, а также прикрепил к нему видео подготовки к спектаклю, в котором играет женскую роль. Процесс облачения в многослойные наряды и корсеты так впечатлил артиста, что он решил выразить восхищение тем, как женщинам удается справляться с этим каждый день.

«Дорогие, это конечно, настоящее искусство — быть женщиной! Сколько рук участвует в этом процессе, сколько ухищрений, манипуляций, нюансов, маленьких и больших секретов, сколько часов на ногах без сна — и все это, чтобы в результате стать сногсшибательной и умопомрачительной! Поздравляю вас с бесконечным марта, любимые!» — написал Верник.

Instagram @ivernik

Как писал 5-tv.ru, раньше актер уже смешил поклонников видео, на котором капризничает, что ему дали бюстгальтер не того размера. Тогда ему удалось добиться эффекта — на его пост отреагировали Екатерина Варнава, Юлия Хлынина и Анна Нетребко.