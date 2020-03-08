«Сколько нюансов»: Верник в кринолине оценил искусство быть женщиной
Актер поздравил милых дам с «бесконечным марта».
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @ivernik
Актер и телеведущий Игорь Верник ко Всемирному женскому дню подготовился основательно. Он опубликовал поздравление, а также прикрепил к нему видео подготовки к спектаклю, в котором играет женскую роль. Процесс облачения в многослойные наряды и корсеты так впечатлил артиста, что он решил выразить восхищение тем, как женщинам удается справляться с этим каждый день.
«Дорогие, это конечно, настоящее искусство — быть женщиной! Сколько рук участвует в этом процессе, сколько ухищрений, манипуляций, нюансов, маленьких и больших секретов, сколько часов на ногах без сна — и все это, чтобы в результате стать сногсшибательной и умопомрачительной! Поздравляю вас с бесконечным марта, любимые!» — написал Верник.
Как писал 5-tv.ru, раньше актер уже смешил поклонников видео, на котором капризничает, что ему дали бюстгальтер не того размера. Тогда ему удалось добиться эффекта — на его пост отреагировали Екатерина Варнава, Юлия Хлынина и Анна Нетребко.
Нашли ошибку?