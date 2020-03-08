«Царство вечной мерзлоты»: Темникова встретила 8 марта в снегах

Певица Елена Темникова встретила 8 марта совсем не по-весеннему. Девушка прилетела на концерт в Якутск, где сейчас минус 27 градусов. Оттуда она поздравила всех женщин с праздником и поделилась своим фото — в теплой куртке, варежках и даже капюшоне на меху.

«С праздником, девочки!!! Я сегодня в Якутске. Встречаемся вечером в СК Дохсун. Ребят, посоветуйте, пожалуйста, что посмотреть, куда съездить. Что важно попробовать?» — расспросила поклонников Темникова.

Instagram @lenatemnikovaofficial

Фанаты рекомендовали посетить ледовый парк, попробовать блюда якутской кухни, некоторые, самые нескромные, просили девушку подарить на 8 марта билетик на концерт.

Темникова уже не первый день радует фанатов фото из заснеженного края: она выкладывала потрясающие кадры с Байкала и с острова Ольхон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о романе Елены Темниковой и Эдгарда Запашного. Знаменитый дрессировщик признался по прошествии лет, что на самом деле связывало его с бывшей солисткой «Серебра».