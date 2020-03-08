«Царство вечной мерзлоты»: Темникова встретила 8 марта в снегах

|
Алиса Старжевская
48

Певица показала поклонникам фото из Якутска, где в самый весенний праздник минус 27 градусов.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @lenatemnikovaofficial

Певица Елена Темникова встретила 8 марта совсем не по-весеннему. Девушка прилетела на концерт в Якутск, где сейчас минус 27 градусов. Оттуда она поздравила всех женщин с праздником и поделилась своим фото — в теплой куртке, варежках и даже капюшоне на меху.

«С праздником, девочки!!! Я сегодня в Якутске. Встречаемся вечером в СК Дохсун. Ребят, посоветуйте, пожалуйста, что посмотреть, куда съездить. Что важно попробовать?» — расспросила поклонников Темникова.

Instagram @lenatemnikovaofficial

Фанаты рекомендовали посетить ледовый парк, попробовать блюда якутской кухни, некоторые, самые нескромные, просили девушку подарить на 8 марта билетик на концерт.

Темникова уже не первый день радует фанатов фото из заснеженного края: она выкладывала потрясающие кадры с Байкала и с острова Ольхон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о романе Елены Темниковой и Эдгарда Запашного. Знаменитый дрессировщик признался по прошествии лет, что на самом деле связывало его с бывшей солисткой «Серебра».

+6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
67.52
1.33 75.84
2.16
Два знака зодиака, которых в первой половине марта ожидает счастье

Новости Lentainform

Загрузка...