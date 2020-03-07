Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой

СМИ на позапрошлой неделе облетела новость: Эдгарда Запашного экстренно госпитализировали. Что случилось с артистом? Правда ли, что звезда цирка может оказаться в инвалидном кресле? Из-за чего знаменитость не зовет под венец мать своего сына? На какой обман пришлось пойти дрессировщику ради славы? И был ли пиаром роман Запашного с певицей Еленой Темниковой? Только в программе «Светская Хроника»!

Эдгард Запашный привык все контролировать. Работа обязывает: на арене их с братом окружает десяток диких кошек. Чуть замешкаешь — станешь ужином для тигра или льва. Также и со здоровьем — надо всегда быть начеку. Артист оказался в реанимации через несколько дней после этой репетиции. У него лопнула грыжа.

«Два часа общего наркоза и две грыжи на двух этажах позвоночника», — написал у себя на страничке Запашный.

Запашный с юмором отмечает: скоро сможет опять поднимать льва. Врачи говорят: если бы хирурги вовремя не вмешались, то последствия могли быть необратимыми.

Мария Баскакова, невролог: «Это может повлечь за собой от сильнейших болей в ноге до слабости, до повисания стопы, полностью слабости в ноге и иммобилизации, то есть когда человек уже не может полностью наступать на ногу».

Но дрессировщик о самом страшном предпочитает не думать. Хотя делится: со своей работой в операционных он частный гость.

«От физических нагрузок у меня грыжа выскочила на животе, у меня сейчас имплантная сетка внутри стоит для того, чтобы живот не разошелся. Это немецкие технологии. У меня искусственный диск в шее, на обеих руках, я посчитал, 170 швов мне делали в свое время», — эксклюзивно рассказал Эдгард Запашный программе «Светская Хронгика».

Избранница Эдгарда Ярославна тоже работает в цирке — артисткой оригинального жанра. Девушка понимает, что их сыну Даниэлю придется идти по стопам знаменитого отца и также рисковать своим здоровьем:

«Я бы, конечно, хотела, чтобы он был врачом. Конечно, я переживаю, когда папа говорит: „Вот, я придумал новый трюк! Вот, все, смотри! Лев, значит, а я…“ Все, понятно… Куда бежать?»

Но пока Даниэлю всего два с половиной года, и на манеж ко льву он выйдет не скоро. Родители мальчика вместе шесть лет, но Запашный до сих пор так и не сделал Ярославне предложение. На вопрос «почему» девушка разводит руками.

Ярославна Демешко: «Это я не смогу ответить. Это вопрос к нему. Нет, я серьезно не смогу. Во-первых, мы это не обсуждаем. Я знаю вот эту боязнь, там какая-то была раньше».

Неужели известный дрессировщик тигров не боится, а ЗАГС его страшит? Запашный комментирует это коротко:

«Ну, как это говорится, сами разберемся».

К своим 43 годам Эдгард ни разу не был официально женат. Самые продолжительные его отношения длились 13 лет с цирковой гимнасткой Еленой Петриковой.

«Мы против брака. Мы как-то идеально подошли друг другу, наверное. То есть штамп в паспорте, это не главное. Нет, может Эдгард поменяет в скором времени свое решение», — поделилась бывшая возлюбленная дрессировщика Елена Петрикова.

Когда они были вместе, Эдгард предпочитал скрывать их отношения. Запашный объясняет: все для дела.

«Я не сторонник того, чтобы популярность строить всяких склоках, мифах, историях грязных. И такое понятие, как „завидный холостяк“, это лишний раз всегда наталкивало прессу на то, чтобы обратить внимание», — заявил Запашный.

Но одно дело строить из себя свободного мужчину, другое — играть в роман с чужой женщиной на глазах у любимой. В 2008 году в прессе бурно обсуждали отношения Запашного с тогда еще солисткой группы «Серебро» Еленой Темниковой.

Запашный: «Леночка была таким же заложником в руках продюсеров. Я говорю: «Что хотите?»

«Ну вот, у нас есть молодая артистка Елена. Группа „Серебро“, они сейчас в топе, растут, нам надо ее поддержать, группу поддержать. Мы хотим, чтобы вы вместе побыли парой», — передает слова продюсеров Запашный.

«Я Лену первый раз вижу, она меня первый раз видит».

Их пиар-роман длился ровно два месяца. Но Запашный признается: ему до сих пор стыдно за это.

«Это первый и последний раз, когда я в прямом смысле слова обманывал зрителя», — заявил дрессировщик.

Больше Эдгард на сомнительные истории не подписывается. По мнению артиста, лучше завоевывать любовь зрителя новыми трюками на арене цирка. Главное только, чтобы здоровье больше не подводило.