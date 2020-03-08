«Юлечка-Снегурочка»: Барановская исполнила мечту и полежала на замерзшем Байкале
Поклонников восхитил нежный образ телеведущей, однако некоторые сочли его неподходящим погоде.
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Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv
Телеведущая Юлия Барановская отправилась праздновать Международный женский день на озеро Байкал. Оттуда она выложила на своей странице в Instagram видео, на котором лежит на льду.
«Сбылась мечта: мы на Байкале. Всех с праздником. А мы с детьми очень счастливы и вам этого желаем», — подписала видео знаменитость, добавив, что у нее отличный оператор.
В комментариях поклонники восхищаются нежным образом Барановской, одновременно беспокоятся, что она из-за неподходящей морозной погоде одежды «Снегурочка» может простудиться, поздравляют ее с 8 Марта, а также признаются в желании тоже побывать на Байкале.
«Юля не простынь!!! Холодно»;
«Юляша, не простудись. С праздником, пусть в душе райские птички поют»;
«Юлечка-Снегурочка, с праздником»;
«Боже! Как я хочу на Байкал! Юлия, фото божественной красоты», — написали пользователи.
Судя по данным синоптиков, 8 марта в районе озера Байкал было около минус семи градусов по Цельсию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Барановская показала подписчикам в Instagram любимого мужчину. Она разместила в соцсети нежный снимок с младшим сыном.
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