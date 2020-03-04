Барановская разместила нежный снимок с младшим сыном

Телеведущая Юлия Барановская показала подписчикам в Instagram любимого мужчину. Она выложила в сеть фото, на котором лежит на кровати вместе с сыном Арсением. Снимок она подписала коротко — «Люблю», отмечает Утро.ру.

Instagram @baranovskaya_tv

Подписчики бывшей возлюбленной футболиста Аршавина начали расхваливать маленького сынишку ведущей и ее саму.

«Какие у вас детки умные, по глазам видно»

«Самое большое счастье рядом! Все остальное — суета!»

«Без макияжа совсем молоденькая»

«Мамина копия», — писали фолловеры.

Арсений Аршавин — младший сын Барановской и Андрея Аршавина. Кроме него у пары за время отношений родились Яна и Артем. Ранее 5-tv.ru писал, как Юлия Барановская похвасталась фотосессией со старшим сыном. Рядом со своим 14-летним отпрыском ведущая смотрится очень молодо, почти как старшая сестра, что не преминули отметить поклонники телезвезды.