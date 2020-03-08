«Девочка весна»: дочь Дарьи Мороз и Богомолова покрасила волосы в красный цвет

Девятилетняя дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова к 8 марта покрасила волосы в красный цвет. Фото преображенной Анны выложила на своей странице в Instagram сама актриса. Одной из первых оценила креатив ведущая шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко.

«Класс! Самый правильный возраст для таких развлечений с волосами! И в самый правильный день!» — написала она.

Instagram @d_moroz

Отвечая на многочисленные вопросы удивленных подписчиков, Дарья объяснила, что покрасила ребенка сама, цвет называется «фуксия», а на будущее у них уже куплены желтая и фиолетовая краски.

«Девочка весна!»

«Красивая, милая, драйвовая… Есть в кого! В маму!»

«Моя дочь тоже теперь так хочет волосы покрасить!»

«И моя попросила! Красочка уже куплена», — комментируют фото поклонники Мороз.

Нынешний супруг Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов и Дарья Мороз развелись после восьми лет брака в 2018 году. Их общая дочь продолжает общаться с папой.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на новогодние каникулы Аня летала в Куршевель с новой семьей Богомолова и вместе со всеми каталась на горных лыжах.