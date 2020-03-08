Зеленский назвал сложными переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным сложными. При этом он подчеркнул, что пока есть продвижение вперед на этом направлении, он не видит повода разрешать конфликт на юго-востоке страны военным путем. Такое мнение он высказал в интервью The Guardian. Перевод беседы опубликован на официальном сайте украинского лидера.

«Это очень сложно. Очень. Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв. Но. Три года не было „нормандского формата“. Ситуация была заморожена абсолютно. Через три года мы добились встречи — сейчас вернули 111 человек. Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: „идет как по маслу“? Но здесь „масла“ вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед. Когда ты видишь, что движения вперед нет, тогда нужно выбирать другую стратегию», — заключил Зеленский.

При этом он отметил, что дает себе год на заключение всех договоренностей, а за ними должна наступить немедленная их реализация.

Личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина прошла в ходе переговоров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года. До этого между лидерами проходили только телефонные переговоры. По итогам встречи в конце декабря произошел первый за время конфликта в Донбассе обмен пленными. Ранее, в сентябре 2019 года, стороны осуществили обмен заключенными и осужденными — по 35 человек с каждой стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский заявил о необходимости бороться за живущих у границ России украинцев.