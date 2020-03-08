Зеленский заявил о необходимости бороться за живущих у границ России украинцев
По мнению президента Незалежной, людей, которых «качает» информационная война, нужно убедить, что Евросоюз ждет их.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Volodymyr Zelensky, Pavlo Gonchar, CHROMORANGE / Bilderbox
Владимир Зеленский считает необходимым бороться за украинцев, живущих в приграничных с Россией районах и имеющих друзей и родственников по ту сторону границы. По мнению украинского президента, таких людей легко может «качать» информационная война, и очень важно дать им уверенность в том, что Евросоюз не просто ждет Украину, а хочет видеть в своем составе крупнейшую по размеру территории страну. Об этом Зеленский заявил в интервью The Guardian, перевод которой опубликован на официальном сайте президента Незалежной.
Он также признал, что Украина много сделала для вступления в ЕС, и если ее заставят ждать еще пару десятков лет, народ разочаруется и начнет отворачиваться от власти.
Между тем, как напоминает «Экономика сегодня», ранее киевский журналист Дмитрий Гордон объяснил соотечественникам, почему Украину не возьмут ни в НАТО, ни в Евросоюз до 2041 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что политолог предрек Украине коллапс из-за Зеленского.
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