Владимир Зеленский считает необходимым бороться за украинцев, живущих в приграничных с Россией районах и имеющих друзей и родственников по ту сторону границы. По мнению украинского президента, таких людей легко может «качать» информационная война, и очень важно дать им уверенность в том, что Евросоюз не просто ждет Украину, а хочет видеть в своем составе крупнейшую по размеру территории страну. Об этом Зеленский заявил в интервью The Guardian, перевод которой опубликован на официальном сайте президента Незалежной.

Он также признал, что Украина много сделала для вступления в ЕС, и если ее заставят ждать еще пару десятков лет, народ разочаруется и начнет отворачиваться от власти.

Между тем, как напоминает «Экономика сегодня», ранее киевский журналист Дмитрий Гордон объяснил соотечественникам, почему Украину не возьмут ни в НАТО, ни в Евросоюз до 2041 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политолог предрек Украине коллапс из-за Зеленского.