Врач Марк Курцер обвинил бизнесмена Зарецкого в вымогательстве миллиона рублей

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Игорь Рязов
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Конфликт между создателем клиники «Мать и дитя» с предпринимателем начался еще в 2012 году.

Фото: ТАСС/Карпухин Сергей

Врач, создатель клиники «Мать и дитя» Марк Курцер вновь обвинил бизнесмена Константина Зарецкого в вымогательстве. Как стало известно 5-tv.ru, акушер обратился в правоохранительным органы.

Из заявления Курцера следует, что предприниматель потребовал от него один миллион рублей за отказ от распространения сведений, порочащих его честь и достоинство. Полиция начала проверку по факту обращения медика.

Конфликт между Курцером и Зарецким начался в 2012 году. Супруга предпринимателя родила в клинике «Мать и дитя» двойню. Курцеру удалось сохранить жизнь и ей, и недоношенным детям, однако позднее один из младенцев скончался. Он родился с весом 790 граммов.

Тогда предприниматель потребовал от медика один миллион рублей за отказ распространять негативную информацию о нем и его клинике. Против бизнесмена и его супруги возбудили дело о вымогательстве, по которому признали виновными. От наказания Зарецкий скрылся за границей, однако в 2014 году был задержан и экстрадирован в Россию. Его супруга, по данным СМИ, по-прежнему скрывается за рубежом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом скандале в клинике «Мать и дитя». Родители оставили в этом медцентре девочку на пять лет. Их объявили в розыск.

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