Родители оставленной на пять лет в медцентре девочки объявлены в розыск. Об этом в Пресненском суде заявил представитель клиники «Мать и дитя».

Согласно исполнительному производству, поводом для розыска стало решение Гагаринского суда о необходимости забрать ребенка из перинатального центра.

«Нами получено исполнительное производство, согласно которому родители объявлены в розыск приставами. Это сделано для того, чтобы было исполнено решение Гагаринского районного суда о том, чтобы родители забрали ребенка», — заявила представитель клиники.

Она добавила, что приставы «гоняются за родителями по всей Москве».

Сегодня в Пресненском суде рассматривается исковое заявление органов опеки об ограничении прав родителей оставленной в клинике девочки.

Девочка, появившаяся на свет в 2014 году в клинике «Мать и дитя», вскоре после выписки была возращена матерью обратно в отделение патологии. Все эти годы малышка не покидала пределов медицинского учреждения. Медики сообщили, что в настоящий момент для здоровья ребенка угрозы нет.

Несмотря на это, состоятельные родители продолжают оплачивать содержание дочери в клинике и считают, что она серьезно больна. По данным сайта KP.RU, ребенку уже подготовили место на кладбище.

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