Сябитова призвала наказывать девушек ремнем за сожительство без брака

К девушкам, которые соглашаются на сожительство без узаконивания отношений, стоит применять в воспитании метод, проверенный веками. Об этом заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Роза Сябитова.

«Если любовь не работает, я имею в виду хорошие отношения, может, ремень взять? И напомнить этим дочерям, что они не в вакууме живут, и что существуют матери. Рожают они не для себя, а именно для семьи. И потом это разгребать придется всей семье», — сказала главная сваха страны.

По словам телеведущей, повлиять на ситуацию должны и отцы, а именно — объяснить дочерям, за кого выходить замуж. Сябитова уверяет, что лучшие мужчины — врачи, учителя, военные и пожарные. Они мало зарабатывают, но мужественные и правильные, замечает сваха.

Сожительство подходит людям в возрасте от 45 лет, когда есть имущество и дети, а отношения нужны для наслаждения друг другом. Однако совместный быт без регистрации в ЗАГСе противопоказан молодежи, полагает теледива. В этом случае мужчина имеет любимую женщину на расстоянии вытянутой руки, но при этом не обременен ответственностью, что приводит к дальнейшему воспитанию детей без отцов.

«Конечно, девушке нельзя такие вещи делать и тем более рожать. Здесь половина ее вины», — заключает Сябитова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сябитова высказалась о желании россиянок «продаваться» мужчинам.