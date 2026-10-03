Сафонов раскрыл неожиданный секрет своей свадьбы с Кондратюк

Сафонов раскрыл, что расписался с Кондратюк за полтора года до свадьбы

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов официально заключил брак с Мариной Кондратюк за полтора года до свадьбы. Об этом спортсмен рассказал в интернет-шоу.

«Мы расписались за полтора года до свадьбы — в мой день рождения в российском консульстве в Париже, и свадьба была без росписи — это было мероприятие, на котором мы хотели поделиться нашим счастьем», — заявил Сафонов.

По словам футболиста, он хотел сделать праздник особенным, поэтому сам принимал участие в разработке его концепции.

На торжестве действовал необычный дресс-код: все гости пришли в черном, тогда как жених и невеста выбрали белые наряды. Всего на праздник пригласили около 60 человек.

История знакомства Матвея Сафонова и Марины Кондратюк оказалась совсем не такой, как считали многие. Раньше поклонники предполагали, что они встретились в самолете: девушка тогда работала стюардессой на чартерных рейсах «Краснодара», за который играл футболист. Однако супруги позже опровергли эту версию.

Оказалось, что во время полетов Сафонов был очень тихим и ничем не запомнился Кондратюк. По-настоящему они познакомились позже. Матвей нашел Марину в соцсетях и первым написал ей. Сначала они просто переписывались, шутили и много общались, но постепенно дружеское общение переросло в отношения.

В апреле 2022 года пара решила больше не скрывать роман. Сафонов опубликовал совместное фото и написал: «Знакомьтесь, моя Марина». На следующий день Кондратюк тоже подтвердила отношения, показав кружку с надписью: «Семейное положение: есть Матвей».

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