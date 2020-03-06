«Что с вами, женщины?» — Сябитова о желании россиянок «продаваться» мужчинам
Сваха призналась: она не понимает корысти и расчетливости современных дам.
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Фото, видео: Instagram @syabitova_roza
Знаменитая сваха Роза Сябитова заявила о массовом стремлении соотечественниц выйти замуж за богатого принца. Телеведущая посвятила этой проблеме пост в Instagram.
Сябитова пояснила: на заре своей карьеры, в 1995 году, она наблюдала удивительную картину — россиянки массово скупали книги Листермана с его советами о том, как женить на себе олигарха. Сваха утверждает, что сама напротив стремилась помочь прекрасному полу вступить в союз с порядочными мужчинами, чтобы не приходилось «продаваться» за брак.
«Я не предполагала, что желание выйти замуж за богатого, станет масштабной проблемой российских женщин», — объяснила Сябитова.
Сваха отметила, что раньше дамы несколько побаивались «золотой клетки», однако сегодня готовы «не только добровольно, но и с удовольствием» терпеть любые лишения ради красивого дома и шикарных нарядов.
«Что с вами, женщины? Что пошло не так?» — обратилась Сябитова к россиянкам.
Поклонники телеведущей в комментариях предположили, что некоторые особы не ищут мужей, а лишь завидуют красивой жизни аристократов.
«Все хотят прийти на все готовое, а прилагать усилия для достижения совместного успеха — не есть их цель жизни», — написала фанатка Сябитовой.
Другие фолловеры отметили, что эта проблема канула в лету, поскольку россиянки давно мечтают о работящем и не пьющем супруге. А большего им и не надо.
«У меня были очень богатые мужчины, но я выбрала простого, на девятке и без своего жилья, зато рукастого, веселого, заботливого», — призналась другая подписчица.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Роза Сябитова призналась: она часто искала «секс на один-два раза».
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