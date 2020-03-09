Обвал цен на нефть привел к резкому росту курса доллара и евро

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Светлана Шевченко
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В первый рабочий день после срыва сделки ОПЕК+ цены на мировую нефть рухнули на 31%.

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Фото, видео: ТАСС/Новодережкин Антон, 5-tv.ru

Обвал цен на нефть привел к резкому росту курса доллара и евро.

Во время торгов утром 9 марта на международном валютном рынке стоимость американской валюты выросла выше 72 рублей. В то же время к японской иене доллар упал до самой низкой отметки с ноября 2016 года и сейчас торгуется на уровне — 103,91-103,96 иен за доллар. Причиной снижения стало распространение коронавируса.

Согласно данным Forex евро поднялся на уровень выше 82 рублей и в настоящее время держится на отметке — 81,81.

Как сообщал ранее 5-t.ru, после срыва сделки ОПЕК+ 6 марта в первый рабочий день на мировую нефть рухнули на 31%. Brent опустилась до 31,43 за баррель, став минимумом с января 2016 года. WTF снизилась на 27% до 30,27 долларов за баррель, немного не дотянув до минимума того же 2016 года.

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