Мировые цены на нефть рухнули на 31% на фоне отсутствии сделки ОПЕК+

|
Светлана Шевченко
89

На фоне падения цен на «черное золото» лихорадит и курс доллара и евро.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС/Fotoarena via ZUMA Press, /www.imago-images.de, /Федосенко Наталия, /Алеев Егор, /Новодережкин Антон

Мировые цены на нефть рухнули на 31% на фоне отсутствии сделки ОПЕК+, которая должна была состояться 6 марта.

На утро 9 марта стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после несостоявшейся сделки рухнула до 31,43 доллара за баррель, потеряв 14 долларов. В последний раз до аналогичного уровня (31,5 доллара за баррель) североморская смесь опускалась в январе 2016 года.

На 27% в начале торгов упала и нефть марки WTI — до 31,27 доллара за баррель. В последний раз снижение до 30,3 доллара она также показывала в 2016 году.

На фоне падения цен на «черное золото» лихорадит и курс доллара и евро. Американская валюта на Международном валютном рынке взлетела свыше 72 рублей, а евро на рынке Forex — выше 82 рублей. В настоящее время европейская валюта торгуется на отметке — 81,81.

Как сообщал ранее 5-tv.ru 6 марта страны ОПЕК+ не договорились о сделке, которая предполагала дополнительное сокращение или продление на текущих условиях. В «Роснефти» объяснили, что она была не в интересах России, так как требовала убрать с рынка дешевую российскую и арабскую нефть, чтобы дать возможность для выхода «дорогой сланцевой американской».

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
67.52
1.33 75.84
2.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...