Мировые цены на нефть рухнули на 31% на фоне отсутствии сделки ОПЕК+, которая должна была состояться 6 марта.

На утро 9 марта стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после несостоявшейся сделки рухнула до 31,43 доллара за баррель, потеряв 14 долларов. В последний раз до аналогичного уровня (31,5 доллара за баррель) североморская смесь опускалась в январе 2016 года.

На 27% в начале торгов упала и нефть марки WTI — до 31,27 доллара за баррель. В последний раз снижение до 30,3 доллара она также показывала в 2016 году.

На фоне падения цен на «черное золото» лихорадит и курс доллара и евро. Американская валюта на Международном валютном рынке взлетела свыше 72 рублей, а евро на рынке Forex — выше 82 рублей. В настоящее время европейская валюта торгуется на отметке — 81,81.

Как сообщал ранее 5-tv.ru 6 марта страны ОПЕК+ не договорились о сделке, которая предполагала дополнительное сокращение или продление на текущих условиях. В «Роснефти» объяснили, что она была не в интересах России, так как требовала убрать с рынка дешевую российскую и арабскую нефть, чтобы дать возможность для выхода «дорогой сланцевой американской».