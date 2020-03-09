Видео: женщина посреди улицы избила школьницу в преддверии 8 марта

Жительница Ростовской области набросилась с кулаками на школьницу посреди улицы в светлое время суток. Видео ожесточенной драки появилось в сети.

На кадрах видно двух борющихся на земле девушек. Рядом с ними находится блондинка, которая пытается их успокоить. Внезапно к ней подбегает мужчина и с силой толкает, от чего та падает на брусчатку. Затем прохожий разнимает дерущихся, растаскивая их друг от друга. На этом фоне по тротуару проходят две женщины с коляской.

Как сообщает портал Rostov.ru, инцидент произошел в преддверии Международного женского дня в станице Тацинской. 7 марта 13-летняя школьница вместе с подругой шла по улице. По неустановленной причине на нее набросилась женщина и начала бить по лицу. Она повалила подростка на землю, дергала за волосы и наносила удары, пока их не разняли.

После схватки на лице пострадавшей остались кровавые царапины. В полиции Ростовской области уже знают о происшествии. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал об ожесточенном поединке двух школьниц в Москве. Обе после драки попали в больницу.