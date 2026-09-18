Более 1,3 миллиона избирателей уже проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Более 1,3 миллиона избирателей уже проголосовали дистанционно на выборах депутатов Государственной думы. Об этом свидетельствуют данные федерального портала дистанционного электронного голосования.

По состоянию на 09:35 мск свой голос через интернет отдали 1 332 353 человека.

Всего заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе подали более четырех миллионов избирателей.

В Москве утром 18 сентября также открылись избирательные участки. Очное голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва продлится три дня — с 18 по 20 сентября включительно.

Участки работают с 08:00 до 20:00.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала об угрозах, которые поступают членам избиркомов, их родственникам и детям.

По словам Памфиловой, правоохранительные органы займутся установлением авторов таких сообщений. Она подчеркнула, что виновные понесут ответственность.

Также 5-tv.ru сообщал, что в Сочи временно приостановили работу избирательных участков из-за атаки БПЛА. Находившихся там избирателей, членов комиссий и наблюдателей перевели в укрытия.

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