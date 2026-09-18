Памфилова сообщила об угрозе атаки беспилотников на ТИК в Белокуракино в ЛНР

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 44 0

Люди не могут выйти из здания.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Выборы в Госдуму — 2026

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила об угрозе атаки беспилотников на территориальную избирательную комиссию (ТИК) в Белокуракино Луганской Народной Республики. Об этом она сообщила в ходе брифинга в информационном центре комиссии.

По ее словам, беспилотный летательный аппарат находится примерно в 150 метрах от здания, из-за чего находящиеся внутри люди не могут покинуть помещение.

«В Луганской Народной Республике, в Белокуракино, БПЛА кружит в 150 метрах от здания. Пока люди в коридорах покинуть здание не могут. Кружат эти БПЛА над ними», — сказала глава ЦИК.

В России стартовали выборы в Государственную Думу IX созыва — голосование проходит в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.

Избиратели выбирают 450 депутатов по смешанной системе: половину — по партийным спискам (с пятипроцентным барьером), половину — по одномандатным округам.

В бюллетене — десять политических партий, в кампаниях участвуют тысячи кандидатов, среди которых не только опытные политики, но и представители профессий, важных для общества: врачи, учителя, волонтеры, ветераны.

Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени, также доступна возможность дистанционного электронного голосования в ряде субъектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Элла Памфилова заявила о поступлении сообщений об угрозах безопасности во время голосования. В период выборов фиксируются сообщения о возможных провокациях, в том числе о минировании избирательных участков. Памфилова назвала организаторов подобных действий трусами и подчеркнула, что такие сообщения направлены на нарушение работы избирательной системы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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