Избирательный участок на Кубани перенесли в резервное помещение из-за атаки БПЛА

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 56 0

В здании были выбиты стекла.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Красноухов; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Один избирательный участок в Краснодарском крае перенесли в резервное помещение после повреждения здания в результате атаки беспилотника. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила на брифинге в информационном центре комиссии.

«В Краснодарском крае, к сожалению, один участок пришлось перенести в резервное помещение. Из-за повреждения БПЛА были выбиты стекла», — сказала глава ЦИК.

Также Памфилова рассказала о ситуации в Луганской Народной Республике. По ее словам, в трех муниципалитетах 14 избирательных участков перевели на альтернативные источники питания после повреждения беспилотником линий электропередачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне принимают участие в выборах за рубежом. В 152 странах открыто более 300 избирательных участков, где граждане России могут проголосовать. В частности, в Израиле участки работают в посольстве РФ в Тель-Авиве, генконсульстве в Хайфе и на территории Сергиевского подворья в Иерусалиме. Для наблюдения за ходом голосования на зарубежные участки Общественная палата направила своих представителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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