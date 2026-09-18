Избирательный участок на Кубани перенесли в резервное помещение из-за атаки БПЛА

В здании были выбиты стекла.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Красноухов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Один избирательный участок в Краснодарском крае перенесли в резервное помещение после повреждения здания в результате атаки беспилотника. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила на брифинге в информационном центре комиссии.
«В Краснодарском крае, к сожалению, один участок пришлось перенести в резервное помещение. Из-за повреждения БПЛА были выбиты стекла», — сказала глава ЦИК.
Также Памфилова рассказала о ситуации в Луганской Народной Республике. По ее словам, в трех муниципалитетах 14 избирательных участков перевели на альтернативные источники питания после повреждения беспилотником линий электропередачи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне принимают участие в выборах за рубежом. В 152 странах открыто более 300 избирательных участков, где граждане России могут проголосовать. В частности, в Израиле участки работают в посольстве РФ в Тель-Авиве, генконсульстве в Хайфе и на территории Сергиевского подворья в Иерусалиме. Для наблюдения за ходом голосования на зарубежные участки Общественная палата направила своих представителей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 18 сент
- В Свердловской области 103-летняя долгожительница проголосовала на выборах
- 18 сент
- Свадьба и выборы в один день: молодожены отправились из ЗАГСа на участок в ЕАО
- 18 сент
- Супергерои с бюллетенями: Человек-паук и Колобок встретились на выборах в Тюмени
- 18 сент
- Лавров проголосовал на выборах в Госдуму
- 18 сент
- Памфилова сообщила об угрозе атаки беспилотников на ТИК в Белокуракино в ЛНР
- 18 сент
- Более 1,3 миллиона избирателей уже проголосовали онлайн на выборах в Госдуму
- 18 сент
- Житель Чукотки вернулся с рыбалки ради стопроцентной явки на выборах
- 18 сент
- Все избирательные участки в России открылись в штатном режиме
- 18 сент
- Памфилова: членам избиркомов, их семьям и детям поступают угрозы
- 18 сент
- Россияне голосуют за границей: участки открыты в 152 странах
Читайте также
78%
Нашли ошибку?