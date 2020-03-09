«Не надо его провоцировать»: друг Джигана рассказал о состоянии рэпера

Музыкант Эдуард Магаев, известный под псевдонимом DJ M.E.G, призвал прекратить травлю рэпера Джигана. Видеообращение к подписчикам он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Друзья, если вы обратили внимание, я удалил фотографию Джигана, в которой я, как обычно, над ним прикалываюсь. Сейчас мне не до приколов. Я узнал, до меня дошла некая информация, что Джиган сейчас находится не в лучшем состоянии. И если до этого мы шутили и нам было весело, сейчас ***** (ни разу — Прим. ред.) вообще не смешно. Я хочу к вам обратиться: не провоцируйте Джигана, не надо его оскорблять» — призвал подписчиков диджей.

По его словам, у рэпера в последнее время наблюдаются вспышки агрессии. Во время них он говорит вещи, за которые ему вскоре может становиться стыдно. Однако не нужно оскорблять его за такое поведение.

«Шутки шутками, мы все любим поугарать, но не надо забывать (о человечности — Прим. ред.), давайте оставаться людьми. Не надо его спрашивать: „А что с твоей семьей?“ „А где твоя Оксана?“ „А где твои дети?“ „А почему ты в больнице находишься?“ Не надо все это ему писать, не надо его провоцировать», — попросил M.E.G.

В заключение он отметил, что ситуация у Джигана не «супер плохая». Однако сейчас он находится не в лучшем состоянии и нуждается в помощи.

Рэпер уже прокомментировал пост своего друга: поставил под видео три смеющихся смайлика.

Как сообщал 5-tv.ru, Джиган и его супруга Оксана Самойлова в последнее время очень странно ведут себя в соцсетях. Рэпер регулярно выходит в прямые эфиры, распивая спиртное и ругаясь матом при дочерях. В одном из них он также сказал, что попал в наркодиспансер. Жена рэпера перестала вести раздел сторис, хотя до этого была очень активна. В последний раз она опубликовала очень депрессивный пост. Поклонники решили, что пара, воспитывающая четверых детей, оказалась на грани расставания.