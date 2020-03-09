Охранник скончался от ножевых ранений на вечеринке в детском саду

Сотрудник охраны скончался на юге Москвы от ножевых ранений, полученных им во время вечеринки в честь 8 марта. Как стало известно 5-tv.ru, поножовщиной закончилось застолье в детском саду.

Инцидент произошел в дошкольном учреждении, расположенном на Чонгарском бульваре. Охранник находящейся неподалеку школы пригласил сюда двух женщин, чтобы отпраздновать Международный женский день.

Во время застолья одна гостья несколько раз ударила 48-летнего мужчину ножом. От полученных ранений охранник скончался. Правоохранители задержали подозреваемых в совершении преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом конфликте: жительница Ростовской области посреди улицы избила школьницу в преддверии 8 марта.