Голосуют даже на ледоколах: выборы в России начались с Дальнего Востока
У местных избиркомов на Камчатке скоро появятся первые данные о явке, которая собирается быть высокой.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Пирагис; 5-tv.ru
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Россияне голосуют сегодня на земле, в море и даже во льдах. До некоторых избирателей сотрудники комиссий добирались на вертолетах, вездеходах и собачьих упряжках. Не остались в стороне от выборов и те, кто живет в сотнях километров от цивилизации. Все самое интересное о первом дне голосования — у корреспондента «Известий» Евгения Подтергеры.
Пришли голосовать, как на праздник — с песней. Еще до начала работы участка с флагами — люди в русских национальных костюмах. Ровно в восемь в Приморье двери распахнули почти 1300 участков для голосования.
«С детства приучен голосовать. Вообще, это серьезное дело. Я считаю, что все граждане страны должны относиться к этому очень ответственно. Потому что от нашей воли зависит, как дальше будет развиваться страна», — рассказал почетный житель города Владивостока Михаил Ермаков.
Этот участок в центре Владивостока. Здесь зарегистрированных избирателей больше четырех тысяч, много военных моряков. На участке — главная база Тихоокеанского флота.
Приморье выбирает. С момента открытия избирательных участков прошло уже несколько часов, а очереди из желающих проголосовать короче не становятся — и это только первый день выборов и рабочая пятница.
Камчатка вообще первой в стране начала голосование. Здесь стартовый день выборов уже перевалил экватор. Совсем скоро у местного избиркома появятся первые данные о явке, а она обещает быть высокой.
— Я всегда голосую. Я считаю, это важно и нужно донести до молодого нашего населения, что это наша обязанность, всегда нужно голосовать.
На Дальнем Востоке России в первый же день выборов была зафиксирована стопроцентная явка избирателей на более чем 400 избирательных участках, в основном расположенных на рыболовецких судах в море и в отдаленных населенных пунктах.
Кабинку для голосования установили прямо на капитанском мостике атомного ледокола «Таймыр», что сейчас пробивает арктические льды Северного морского пути.
Торжественно открылись избирательные участки Чукотки. Их немного — всего 54. При этом уже больше четырех тысяч человек сделали свой выбор. И это неудивительно — досрочно голосовали вахтовики и специалисты оленеводческих бригад. В Якутии к оленеводам сотрудники избиркома добирались на вертолетах и собачьих упряжках, вездеходах и санях.
«Оленеводы, конечно, очень рады выборам, гостям. Они считают тоже, что голос свой они должны оставить. Никто не отказывался голосовать. Те, кто мог, те, кто присутствовал, все голосуют», — сказала заместитель председателя УИК № 20 села Хатырка Любовь Леонова.
На Курилах и Сахалине такие маленькие подвиги совершают больше 2,5 тысяч членов избирательных участков. За сотни километров они летели на самый восток острова — мыс Терпения. Здесь живут всего два человека — метеорологи.
«Сегодня, наверное, первый день за все лето такая хорошая погода. Все лето здесь были туманы. Два-три дня в месяце хорошая погода», — сказал метеоролог Владимир Моторин.
Отличная погода и в Красноярске. На участки приходят семьями.
«Чтобы у руля стояли достойные люди, которые могли отстаивать наши позиции, позиции силы в стране, в мире, чтобы Россия была единая, могучая. Мы с дочерью, сейчас еще супруга придет. Она у нас вообще идеальная, целый полковник у нас», — сказал ветеран боевых действий Афганистана Сергей Березин.
В общем, голосование проходит активно и спокойно. А Дальний Восток — это почти 40% территории нашей страны.
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