Россияне голосуют за границей: участки открыты в 152 странах
На площадках работают наблюдатели.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Для россиян за рубежом открыто более 300 избирательных участков в 152 странах
Россияне идут на избирательные участки и за границей. В 152 странах их открыто более трехсот.
В Израиле можно проголосовать в посольстве в Тель-Авиве, в генконсульстве в Хайфе, а также на территории Сергиевского подворья в Иерусалиме. Для мониторинга ситуации Общественная палата направила на зарубежные участки наблюдателей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Они будут работать во всех районах столицы в течение трех дней — с 18 по 20 сентября, с 8:00 до 20:00 по местному времени. Проголосовать могут совершеннолетние жители города с постоянной регистрацией: для этого нужно прийти на участок с паспортом, который проверят на входе и отсканируют в терминале.
Россиянам доступны несколько форматов участия. Они могут проголосовать традиционным способом — с помощью бумажного бюллетеня на участке по месту регистрации. Альтернативный вариант — дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
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