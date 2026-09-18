Россияне голосуют за границей: участки открыты в 152 странах

Эфирная новость 25 0

На площадках работают наблюдатели.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Для россиян за рубежом открыто более 300 избирательных участков в 152 странах

Россияне идут на избирательные участки и за границей. В 152 странах их открыто более трехсот.

В Израиле можно проголосовать в посольстве в Тель-Авиве, в генконсульстве в Хайфе, а также на территории Сергиевского подворья в Иерусалиме. Для мониторинга ситуации Общественная палата направила на зарубежные участки наблюдателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Они будут работать во всех районах столицы в течение трех дней — с 18 по 20 сентября, с 8:00 до 20:00 по местному времени. Проголосовать могут совершеннолетние жители города с постоянной регистрацией: для этого нужно прийти на участок с паспортом, который проверят на входе и отсканируют в терминале.

Россиянам доступны несколько форматов участия. Они могут проголосовать традиционным способом — с помощью бумажного бюллетеня на участке по месту регистрации. Альтернативный вариант — дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026
18 сент
Все избирательные участки в России открылись в штатном режиме
18 сент
Памфилова: членам избиркомов, их семьям и детям поступают угрозы
18 сент
Более четырех миллионов избирателей зарегистрировались на электронное голосование
18 сент
Избирательные участки в Сочи приостановили работу из-за атаки БПЛА
18 сент
Голосуют даже на ледоколах: выборы в России начались с Дальнего Востока
18 сент
Участки для голосований открылись во всех регионах России
18 сент
«Интересно, за кого?» — Человек-паук пришел на избирательный участок в Хабаровске
18 сент
Жители села на Чукотке показали 100% явку в первый день выборов в Госдуму
18 сент
«Твой голос — сила России»: избирателей во Владивостоке встретили песней
18 сент
Более 3,4 тысяч жителей Забайкалья досрочно проголосовали на выборах
+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
84.51
0.34 97.50
0.37
Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 21 по 27 сентября

Последние новости

10:44
Путин присвоил звание заслуженной артистки России Ольге Будиной
10:43
Путин наградил народного артиста России Сергея Ролдугина орденом III степени
10:38
Все избирательные участки в России открылись в штатном режиме
10:37
Памфилова: членам избиркомов, их семьям и детям поступают угрозы
10:33
Собянин: в Коммунарке построят пешеходный мост через Ивановский пруд
10:32
Явка на выборы в Госдуму по России составила 4,83% на 10:09 мск

Сейчас читают

«Интересно, за кого?» — Человек-паук пришел на избирательный участок в Хабаровске
Мошенники придумали новую схему обмана для вернувшихся из-за границы россиян
«Бесстрашный и голодный»: Хабенский назвал принцип настоящего артиста
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен