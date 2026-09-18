Более четырех миллионов избирателей зарегистрировались на электронное голосование

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Такая система работает второй раз в истории парламентских выборов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Второй раз в истории парламентских выборов задействована система дистанционного электронного голосования. Таким способом смогут воспользоваться жители 33 регионов. Для этого на специальном портале зарегистрировались более четырех миллионов избирателей.

Москвичи могут отдать свой голос на городском портале. Отдельно подавать заявления жителям столицы не нужно. Достаточно иметь полную учетную запись на сайте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Нутэпэльмен на Чукотке все избиратели, включенные в список на участке, проголосовали в первый день выборов в Госдуму.

В окружном правительстве отметили, что село традиционно отличается высокой вовлеченностью жителей в общественные события: люди знают друг друга, приходят на участок и принимают решение лично.

Голосование в Госдуму IX созыва проходит с 18 по 20 сентября. Избиратели выбирают 450 депутатов по смешанной системе, в бюллетене — десять партий. Впервые в выборах федерального парламента участвуют жители новых регионов, для отдельных территорий предусмотрен досрочный формат. Участки открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени, также доступно дистанционное электронное голосование в ряде субъектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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